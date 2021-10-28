Трамп выступил против введения в США "налога для миллиардеров"

По словам бывшего лидера США, в случае если налог будет введен, американские миллиардеры предпочтут уехать в другую страну, отмечается в распространенном заявлении. "Я знаю все эти страны с мудрым руководством, и они в восторге от того, что радикально левые маньяки делают в Конгрессе [США]", - отметил Трамп. При этом бывший американский лидер задался вопросом о том, сможет ли он вновь претендовать на выдвижение кандидатом в президенты, если этот налог будет введен. "Думаю, что я выстою, но многие - нет", - заключил он.

В свою очередь Маск в Twitter подчеркнул, что введение налога для наиболее обеспеченных слоев населения не поможет решить проблему госдолга США, который превышает $28,9 трлн. "Обложение даже 100-процентным налогом всех миллиардеров лишь частично покроет эту сумму, поэтому, очевидно, остальные средства заберут у простого населения", - указал предприниматель.

Предложение ввести налог для миллиардеров выдвинул в среду председатель финансового комитета Сената Конгресса США демократ Рон Уайден (от штата Орегон). Согласно его инициативе, американские миллиардеры должны платить налоги не только со своих прямых доходов, но также с роста стоимости активов, в том числе акций. Сейчас налог выплачивается лишь в случае их продажи.

Согласно озвученным Уайденом планам, налог будет распространяться на американцев, имеющих активы на сумму свыше $1 млрд или получающих доходы не менее $100 млн на протяжении трех лет подряд. В общей сложности он может затронуть свыше 700 человек. Предполагается, что вырученные средства будут направлены на финансирование социальной и экономической повестки администрации президента США Джо Байдена.

Байден ранее обрушился с критикой в адрес американских миллиардеров и крупных корпораций, которые в ряде случаев не платят практически никаких налогов со своих доходов. По его словам, богатейшие американцы должны уплачивать ежегодно порядка $160 млрд в виде налогов. Часть этих денег, по задумке Байдена, должна пойти в том числе на развитие инфраструктурных проектов.

Доходы миллиардеров

В июне публикация порталом ProPublica данных о размере уплачиваемого американскими миллиардерами подоходного налога привела к призывам ввести налог на богатство и стала объектом расследования со стороны Службы внутренних доходов США. Как сообщил известный своими журналистскими расследованиями портал, подоходный налог, уплаченный в 2014-2018 годах богатейшими американскими миллиардерами, среди которых гендиректор компании Amazon Джефф Безос, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск и глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, составляет не более нескольких процентов от роста их богатства в целом. Хотя с точки зрения закона к миллиардерам претензий нет, публикация данных об уплаченных ими налогах вызвала значительный общественный резонанс.