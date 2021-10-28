Австралия не поддержит обязательства сократить выбросы метана на 30% к 2030 году

СИДНЕЙ, 28 октября. /ТАСС/. Австралия не примет на себя обязательства сократить выбросы метана на 30% к концу десятилетия на конференции по климату, которая должна открыться 1 ноября в городе Глазго. С таким заявлением выступил в четверг министр энергетики и сокращения выбросов Ангус Тэйлор.

"Мы не станем брать на себя обязательства, которые подорвут процветание наших регионов или усложнят жизнь обычным австралийцам, а призывы сократить выбросы метана на 30% к 2030 году приведут именно к этому", - указал Тэйлор в заявлении, опубликованном на сайте ведомства, отметив, что "почти половина ежегодных выбросов метана в Австралии приходится на долю сельскохозяйственного сектора".

Министр подчеркнул, что для Австралии принять такие обязательства равносильно "ликвидации скотоводческой и мясной промышленности" и существенному сокращению угле- и газодобывающей отраслей. "Пока существует лишь один доступный способ уменьшить их (объемы выброса метана) - забой животных. А призывы сократить выбросы метана в газовом секторе <…> означают сокращение производства и генерации электроэнергии, что приведет нас к хаосу, такому, как мы наблюдаем сейчас в Европе", - пояснил глава ведомства.

Тэйлор, который примет участие в работе 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) в Глазго вместе с премьер-министром страны Скоттом Моррисоном, сообщил, что "Австралия продолжит сокращать выбросы метана, но будет делать это так, чтобы защитить экономику, рабочие места и привычный образ жизни граждан".

Согласно данным министерства энергетики и сокращения выбросов, с 2005 по 2018 год Австралия сократила выбросы метана на 6%, однако в ведомстве прогнозируют, что к 2030 году их объем возрастет по меньшей мере на 3% из-за значительного роста животноводческого сектора страны в последние три года.