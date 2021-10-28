В Приморье в 3,2 раза снизилось число выявленных поддельных российских денежных знаков

ВЛАДИВОСТОК, 28 октября. /ТАСС/. Число выявленных поддельных банкнот в Приморье уменьшилось в 3,2 раза, в частности, из-за активного использования в регионе безналичных платежей, сообщила в четверг пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.

"В III квартале 2021 года Приморье оказалось на втором месте среди регионов ДФО по количеству выявленных банками поддельных российских денежных знаков. В то же время число таких подделок уменьшилось в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

Так, всего в крае обнаружили 34 фальшивых купюры, 29 из них имитировали российские банкноты. Среди подделок 28 имели номинал 5 тыс. рублей и одна - 1 тыс. рублей. В III квартале 2020 года в регионе было выявлено 94 поддельных билета Банка России. Кроме того, кассиры изъяли из денежного оборота пять фальшивых стодолларовых купюр, что в четыре раза меньше показателя прошлого года, уточнила пресс-служба.

"Приморцы активно используют безналичные платежи, поэтому стало значительно меньше случаев, когда в маленьких магазинах, киосках или на автозаправках люди сталкиваются с подделками. К тому же многие торговые точки сегодня оснащены техникой для проверки подлинности банкнот. Тем не менее подделки встречаются, поэтому необходимо уметь проверять банкноты без специальных приборов", - приводятся в сообщении слова начальника Управления наличного денежного обращения Дальневосточного ГУ Банка России Олега Карепова.