Прибыль гиганта общепита Yum China в КНР за девять месяцев упала на 76%

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 28 октября. /ТАСС/. Оператор сетей американских ресторанов быстрого питания в Китае Yum China за первые девять месяцев текущего года сократил чистую прибыль на 76%, до $104 млн, на фоне ухудшения эпидемической ситуации в ряде городов КНР. Об этом говорится в финансовом отчете компании, размещенном в четверг на Гонконгской фондовой бирже.

"Чистая прибыль снизилась на 76%, до $104 млн, с $439 млн в аналогичном периоде прошлого года", - отмечается в документе.

Как пояснила компания, на слабые результаты третьего квартала повлияли вспышки дельта-штамма коронавируса, отмеченные с конца июля в ряде регионов страны. В частности, ухудшение бизнеса повлекли локдауны, вводимые в ряде крупных городов, таких как Нанкин и Янчжоу (Восточный Китай). Также спад активности наблюдался в Чжэнчжоу и Ухани - административных центрах центральных провинций Хэнань и Хубэй. В сентябре ухудшение эпидемической ситуации отмечалось в провинциях Фуцзянь (юго-западная) и Хэйлунцзян (северо-западная).

Общая выручка сети за отчетный период возросла на 9% - до $2,55 млрд. Вместе с тем за данный период было открыто 524 новых ресторана по всей стране.

Yum China со штаб-квартирой в Шанхае - бывшее подразделение американского гиганта Yum! Brands - является оператором таких брендов, как KFC, Pizza Hut и Taco Bell на территории Китая. В настоящее время под управлением компании находятся свыше 11,4 тыс. ресторанов в 1,6 тыс. городах и населенных пунктах КНР.