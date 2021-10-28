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Nikkei: власти Японии потребуют данные о крупных акционерах от 3,5 млн частных компаний

Особое внимание будет уделено малым и средним фирмам, отмечает газета

ТОКИО, 28 октября. /ТАСС/. Министерство юстиции и финансовые регулирующие органы Японии с января 2022 года потребуют от примерно 3,5 млн частных компаний страны предоставлять детальные данные об их крупных акционерах в интересах борьбы с отмыванием денег и незаконными сделками. Как сообщила в четверг ведущая деловая газета страны Nikkei, особое внимание будет уделено малым и средним фирмам, где система владения в отличие от крупных корпораций зачастую бывает непрозрачной.

Новые правила предполагается распространить и на компании, не представленные на бирже. Данные о держателях более 25% акций будут требовать в письменном виде также при открытии в банках счетов для частных компаний и при их использовании для перемещения средств. Это позволит создать и постоянно обновлять соответствующую базу данных.

Япония, отмечает Nikkei, подвергается критике со стороны международных организаций и стран Запада за недостаточные усилия в борьбе с отмыванием денег и их использованием для противозаконных и сомнительных операций.

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