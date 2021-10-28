Одну из самых высоких зарплат для человека с инвалидностью в РФ получает маркетолог

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Одну из самых высоких зарплат для людей с ограниченными возможностями здоровья - до 200 тыс. рублей - предлагают интернет-маркетологу. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Зарплата.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Онлайн HR-сервис ищет в штат интернет-маркетолога, который наладит эффективную лидогенерацию и приведет компании новых клиентов - такому специалисту на удаленке компания готова платить до 200 тыс. рублей", - говорится в исследовании.

Самые распространенные вакансии с пометкой "доступно для инвалидов" - это специалисты в сфере диджитал и IT, сервиса и работы с клиентами, это, например, аналитики, программисты, тестировщики, специалисты продаж, операторы call-центров, страховщики. Так, онлайн-банк готов платить оператору по привлечению корпоративных клиентов в сфере госзакупок от 80 тыс. рублей, а Московская электролаборатория дистанционному менеджеру для консультаций по услугам до 130 тыс. рублей.

В настоящее время на сервисе более 50 тыс. вакансий, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья - 13% от всего числа вакансий. За последние два года доля таких предложений выросла вдвое - наибольший рост был зафиксирован в период пандемии, когда повсеместно появилась возможность работать удаленно. Исследователи также отметили тренд на инклюзивность на рынке труда. Чаще всего доступные для людей с инвалидностью вакансии размещают крупные федеральные компании.