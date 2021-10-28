Фитнес-бизнес предупредил Минэк о потере объема рынка на 25% из-за ограничений в регионах

"По прогнозам, сделанным на основании показателей II квартала 2020 года, когда в период локдауна потери отрасли составили 41,35 млрд рублей выручки, за неделю приостановки деятельности в 2021 году фитнес-отрасль потеряет около 3,67 млрд рублей от общего объема выручки, а один день простоя для отрасли обойдется в 459 млн рублей убытков. По самым оптимистичным прогнозам, в зависимости от действия ограничительных мер в субъектах РФ, потери объема рынка фитнес-услуг составят 25%. При отсутствии поддержки отрасли совокупный объем недополученных поступлений в консолидированный бюджет РФ составит 56,1 млрд рублей", - говорится в письме.

Как указала Силина, фитнес-бизнес "несет колоссальные убытки: еще до введения нерабочих дней продажи во многих регионах снизились на 70-90%, а после объявления нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября ситуация в отрасли ухудшается в разы".

Поддержка арендодателей

По словам главы фитнес-сообщества, объекты физической культуры и массового спорта в основном расположены на коммерческой недвижимости - в 80% случаев. Аренда составляет 30% от общего объема выручки фитнес-бизнеса. "Внедрение радикальных мер поддержки для арендодателей позволит сократить расходы арендаторов и сохранить фитнес-отрасль. Мы просим поддержать инициативу и предложить арендодателям снизить арендную плату на 50% до конца 2021 года, а в тех регионах, где деятельность фитнес-клубов приостановлена - на 100% в период закрытия", - отметила она в своем обращении к министру.

Силина предложила снизить арендодателям налоги на землю и имущество, отказаться от пересмотра кадастровой стоимости в сторону увеличения, субсидировать процентные ставки по кредитам, полученным на приобретение и строительство объектов недвижимости, ввести мораторий на увеличение тарифов на коммунальные услуги до 2023 года включительно. Помимо этого, "освободить от субсидиарной ответственности организации, пострадавшие во время эпидемии нового коронавируса".

"Просим стать инициатором в оказании государственных мер поддержки владельцам коммерческой недвижимости, предоставляющим площади под физкультурно-оздоровительные объекты по сниженным арендным ставкам на период приостановления деятельности и во время восстановления отрасли до 2024 года", - отметила она.

О фитнес-сообществе

Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в составе которого более 1 800 фитнес-клубов из 79 регионов РФ. В составе организации девять профессиональных образовательных учреждений, шесть ассоциаций, четыре федерации, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительных компаний различных специализаций и одна коллегия адвокатов. Является официальным партнером Министерства спорта РФ.