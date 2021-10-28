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Австралийский регулятор призвал принять меры против доминирования поисковой системы Google

Для решения этой проблемы регулятор рекомендовал властям предоставить ей возможность разработать обязательный механизм, позволяющий пользователям выбрать поисковую систему при настройке мобильного устройства

СИДНЕЙ, 28 октября. /ТАСС/. Антимонопольный регулятор Австралии намерен разработать новые меры для защиты конкуренции на рынке поисковых интернет-систем, чтобы лишить американскую компанию Google доминирующего положения. Об этом сообщается в отчете Государственной комиссии по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC), обнародованном в четверг.

"Google по-прежнему остается доминирующей поисковой системой в Австралии, занимая 94% рынка, причем эта система является по умолчанию приоритетной для двух самых популярных браузеров в стране - Google Chrome и Apple Safari, предустановленных на большинстве мобильных устройств в Австралии. Установлено, что доминирующее положение Google <…> обеспечивается за счет больших денежных вливаний, которыми платформа оплачивает место свой поисковой системы в браузере Safari, рядом негласных договоренностей с производителями устройств, использующих операционную систему Android, а также за счет владения платформой Google Chrome", - указано в отчете регулятора.

Для решения этой проблемы ACCC рекомендует властям Австралии предоставить ей возможность разработать и внедрить обязательный механизм, позволяющий пользователям выбрать поисковую систему при настройке мобильного устройства. Также комиссия обратилась с просьбой о расширении собственных полномочий, в том числе о возможности "ограничивать деятельность доминирующих поисковых систем, запрещая им объединять свои сервисы с другими товарами или услугами". "Новые меры, правила и полномочия комиссии в сфере регулирования [рынка поисковых сервисов] будут представлены <…> после широких консультаций в 2022 году", - указал регулятор.

Председатель австралийской комиссии по защите конкуренции и прав потребителей Род Симс отметил, что деятельность Google по укреплению своей доминирующей позиции наносит существенный вред и потребителям, и рынку, а потому нуждается в более жестком регулировании со стороны государства. "Доминирующее положение Google и его коммерческие договоренности на рынке создают барьеры для новых или конкурирующих предприятий, лишая их доступа к потребителям. Это подавляет инновации и лишает потребителей выбора, тогда как качество услуг самой доминирующей компании снижается", - подчеркнул Симс.

Антимонопольные процессы

Google, владеющая одноименной поисковой системой, в последнее время стала фигурантом нескольких антимонопольных процессов в ряде стран мира. Цифровая платформа дважды была оштрафована Еврокомиссией за нарушение антимонопольного законодательства и злоупотребление доминирующим положением на рынке систем поиска в интернете. Федеральная антимонопольная служба России также признала компанию Google нарушителем закона о конкуренции из-за злоупотребления доминирующим положением в 2015 году и предписала устранить нарушения, исключив из соглашений с производителями антиконкурентные требования, ограничивающие установку приложений и сервисов других разработчиков.

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