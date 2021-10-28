Более 32 млн водителей в Китае подали заявку на получение цифровых прав

ПЕКИН, 28 октября. /ТАСС/. Свыше 32 млн человек в Китае подали заявку на получение цифровых водительских удостоверений, которыми к настоящему моменту можно пользоваться в 138 городах страны. Об этом в четверг сообщило CCTV со ссылкой на заявление Министерства общественной безопасности КНР.

"К настоящему времени цифровые водительские удостоверения действуют в 138 городах страны, более 32 млн водителей подали заявку на их получение", - отметил телеканал.

Как указывается в сообщении, на следующем этапе министерство продолжит работу по внедрению цифровых удостоверений, чтобы к концу текущего года они были доступны на всей территории страны.

1 июня в Китае запустили пилотную программу по выдаче цифровых водительских удостоверений в городах Тяньцзинь, Чэнду и Сучжоу. 1 сентября список городов был расширен до 28. С 1 октября цифровые водительские удостоверения начали выдавать еще в 110 городах Китая.

Для получения цифровых прав необходимо скачать и зарегистрироваться в специальном мобильном приложении. Электронные права оснащены передовой технологией защиты от подделок. Водители смогут пользоваться ими как обычным удостоверением.

В Китае число обладателей водительских прав превышает 460 млн человек.