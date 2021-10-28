Сеть магазинов Fix Price повысит цены

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Сеть магазинов Fix Price меняет фиксированные ценники на товары с 50 и 77 рублей до 59 и 79 рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

"В ноябре Fix Price планирует ввести два новых прайс-поинта - 59 рублей и 79 рублей, а также начать перестановку товаров различных ценовых категорий. Ожидается, что это приведет к постепенному вытеснению из ассортимента товаров по цене 50 и 77 рублей, с целью дальнейшей поддержки увеличения валовой рентабельности и роста", - сообщили в компании.

Согласно ее данным, в третьем квартале 2021 года средний чек составил 282 рубля, увеличившись на 5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, что отражает постепенное перемещение товаров в более высокие ценовые категории. Доля продаж товаров новых ценников (249 рублей и 299 рублей) продолжила рост и достигла 7,8% в третьем квартале 2021 года, а доля товаров стоимостью выше 100 рублей выросла до 27,2% по сравнению с 18,5% в третьем квартале 2020 года, отметили в компании.

Кроме того, согласно ее данным, доля продуктов питания в структуре товарного ассортимента по-прежнему оставалась относительно высокой и составила 27,9% от объема розничных продаж в третьем квартале 2021 года по сравнению с 25,3% за аналогичный период 2020 года, что несколько ниже, чем 28,9% во втором квартале 2021 года, поскольку покупатели начали вновь совершать импульсные покупки непродовольственных товаров с началом школьного сезона.

Fix Price - сеть магазинов низких фиксированных цен, которая насчитывает более 4,7 тыс. магазинов в России и странах ближнего зарубежья. В 2020 году выручка компании составила 190,1 млрд рублей, показатель EBITDA - 36,8 млрд рубля, чистая прибыль достигла 17,6 млрд рублей (в соответствии с МСФО).