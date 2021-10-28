В Казахстане назвали причину дефицита авиатоплива в стране

НУР-СУЛТАН, 28 октября. /ТАСС/. Дефицит авиакеросина, с которым столкнулись аэропорты и авиакомпании Казахстана, связан с проводимыми ремонтными работами на Павлодарском нефтехимическом заводе (ПНХЗ). Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Казахстана.

"В связи с ремонтными работами на Павлодарском нефтехимическом заводе на внутреннем рынке авиационного топлива имеются определенные трудности с производством и обеспечением авиакеросина для аэропортов и авиакомпаний. Вместе с тем обеспечена бесперебойная заправка регулярных пассажирских и грузовых рейсов. МИИР совместно с министерством энергетики выработан график поставки авиатоплива авиакомпаниям и аэропортам от заводов, частных компаний, ТОО "Казмунайгаз-аэро" до возобновления работы ПНХЗ 9 ноября текущего года", - говорится в сообщении.

Отмечено, что на сегодняшний день остатки авиатоплива в аэропортах страны составляют 27,9 тыс. тонн, отгружено с заводов и находится в пути 9,2 тыс. тонн, законтрактованы объемы топлива в размере 15,6 тыс. тонн. "До конца октября на НПЗ будет выпущено 2 тыс. тонн авиатоплива, из которых выделят дополнительный объем для аэропорта города Нур-Султана. Также планируется дополнительная поставка авиакеросина с Шымкентского НПЗ авиакомпании SCAT, - уточнили в пресс-службе.

По данным министерства, аэропорты Нур-Султана и Алма-Аты в ближайшие дни получат дополнительные партии авиатоплива. "Приостановление выполнения регулярных авиарейсов не ожидается", - подчеркнули в пресс-службе.

27 октября пресс-служба международного аэропорта города Нур-Султана сообщила, что из-за дефицита авиатоплива пришлось ввести ограничения на заправку грузовых рейсов. 28 октября казахстанская авиакомпания SCAT заявила о критическом дефиците авиатоплива в аэропортах Актау, Актобе и Нур-Султана и исчерпании собственных запасов авиакеросина. При этом в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана, комментируя сложившуюся ситуацию, отметили, что "аэропорты и авиакомпании должны заблаговременно и самостоятельно прорабатывать вопросы обеспечения авиатопливом, включая поставки необходимого объема импорта".