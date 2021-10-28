Депутаты Алтая скорректировали бюджет на этот год, увеличив доходы на 13%

БАРНАУЛ, 28 октября. /ТАСС/. Депутаты Алтайского краевого Заксобрания внесли корректировки в закон о бюджете региона на этот год, увеличив его доходную часть почти на 16 млрд рублей. Об этом сообщил на сессии Заксобрания в четверг заместитель председателя правительства региона, министр финансов Данил Ситников.

"Проект закона Алтайского края о внесении изменений в краевой бюджет на 2021 год внесен в целях отражения роста собственных доходов, поступлений из федерального бюджета в течение года. Доходы с учетом изменений составят 139,7 млрд рублей, увеличение к действующему закону о бюджете на 15,9 млрд рублей или 13%. В том числе налоговые и неналоговые доходы увеличены на 6,3 млрд рублей - на 11%. Безвозмездные поступления увеличены на 9,6 млрд рублей и составят 74 млрд рублей - увеличение на 15%. Расходы краевого бюджета увеличены на 11 млрд рублей и составят 150,6 млрд рублей. Дефицит таким образом составит 10,8 млрд рублей", - сказал Ситников.

Председатель комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Антон Васильев уточнил журналистам, что увеличение собственных доходов в бюджете региона связано с "оживлением экономической жизни в крае". "Около двух третей поступлений это налог на прибыль организаций, который позволяет увеличивать доходную часть бюджета. Это позволяет нам в конце года эти ресурсы использовать на развитие - есть подвижки по фонду оплаты труды. Эти средства поступали в течение полугодия, но мы должны их учесть в проекте закона и скорректировать его по доходам и расходам", - уточнил Васильев журналистам в рамках сессии.

Ранее сообщалось, что корректировки в бюджет Алтайского края на 2021 год были внесены в феврале текущего года. Тогда расходы были увеличены на 9,888 млрд рублей - до 139,6 млрд рублей. На аналогичную сумму увеличился и дефицит краевого бюджета. Его размер после внесения корректировок составлял 15,8 млрд рублей. Объем доходов краевого бюджета тогда не изменялся и составлял 123,8 млрд рублей. До внесения изменений расходы бюджета Алтайского края на 2021 год составляли 129,8 млрд рублей, а дефицит - 5,9 млрд рублей.