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Пандемия COVID-19

Кабмин выделил почти 625 млн рублей на поддержку пострадавших от пандемии цирков

Речь идет о 37 стационарных цирках, входящих в федеральное казенное предприятие "Росгосцирк"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Правительство России выделило свыше 624,7 млн рублей на поддержку государственных цирков в связи со снижением их доходов из-за пандемии ковида.

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"Более 624,7 млн рублей будет направлено государственным цирковым организациям, пострадавшим из-за распространения коронавирусной инфекции. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщает в четверг пресс-служба кабмина.

Уточняется, что речь идет о 37 стационарных цирках, входящих в федеральное казенное предприятие "Росгосцирк". В них работают около 5,5 тыс. человек.

Минкультуры РФ будет контролировать эффективное расходование средств, доклад об этом ведомство представит в правительство до 1 февраля 2022 года.

Также в ближайшее время будет принято решение о дополнительной поддержке театров, музеев и концертных организаций, на которых сказались ограничительные меры на фоне пандемии, отметили в пресс-службе.

О том, что Минкультуры получит финансирование из резервного фонда правительства на поддержку государственных цирков в связи со снижением их доходов указывалось в перечне решений, принятых на заседании правительства 22 октября.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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