Соглашения на сумму около 40 млрд рублей подпишут инвесторы и власти Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Власти Крыма в ближайшее время подпишут инвестиционные соглашения на общую сумму около 40 млрд рублей, сообщил в четверг в эфире телеканала "Крым-24" гендиректор Корпорации развития Крыма Дмитрий Ворона.

Ранее предполагалось, что соглашения будут подписаны 4-6 ноября на Ялтинском международном экономическом форуме, который отменили из-за осложнения ситуации с коронавирусом.

"Все инвестиционные соглашения, которые мы планировали заключить на полях форума, будут подписаны. Предварительно могу сказать, что в ближайшее время мы заключим инвестиционные соглашения на сумму около 40 млрд рублей", - сказал Ворона.

Заключение запланированных соглашений и меморандумов будет разделено на несколько онлайн-сессий. Это позволит соблюсти все антиковидные меры.

На минувшей неделе заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил об отмене ЯМЭФ из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь сообщил, что форум может пройти в следующем году.

ЯМЭФ проходит в Крыму с 2015 года традиционно в апреле. В 2019 году в форуме приняли участие более 4,5 тыс. человек, включая 807 иностранных делегатов, тогда было подписано 102 соглашения на общую сумму 215 млрд рублей. В 2020 году мероприятие не состоялось из-за пандемии.