"Полюс" за III квартал нарастил выпуск золота на 15%

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. "Полюс" - крупнейший производитель золота в РФ - нарастил выпуск золота за III квартал на 15% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, до 770 тыс. тройских унций, сообщила компания.

Увеличение было обусловлено ростом производства аффинированного золота почти на всех действующих активах компании, говорится в сообщении.

Расчетная выручка от продаж золота в отчетном периоде составила $1,38 млрд, увеличившись на 12% по сравнению с предыдущим кварталом. Расчетная средневзвешенная цена реализации золота в III квартале равнялась $1787 за унцию, что на 2% ниже, чем в предыдущие три месяца.

"Полюс" подтвердил прогноз по производству на 2021 год на уровне около 2,7 млн унций золота.

"В прошлом квартале "Полюс" продолжил реализацию проектов развития. Мы добились роста показателей извлечения на Олимпиаде и Наталке, одновременно с этим мы продолжили выполнять ранее озвученные планы по увеличению мощностей переработки на Олимпиаде, Благодатном, Наталке и Куранахе", - отметил генеральный директор компании Павел Грачев, слова которого приводятся в сообщении.

Чистый долг компании на 30 сентября 2021 года оценивался в $1,95 млрд по сравнению с $2,37 млрд на конец предыдущего квартала.

"На всех производственных активах компании продолжается программа вакцинации работников и сотрудников подрядных организаций, - говорится в сообщении. - Уровень вакцинации на Олимпиаде, Благодатном и Вернинском составил почти 90%".

"Полюс" - крупнейший производитель золота в России. Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия) и включают пять действующих рудников, золотоносные россыпи и ряд проектов в стадии строительства и развития.