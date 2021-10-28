Логистический центр под Симферополем станет одним из крупнейших на юге России

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Логистический центр, который построят под Симферополем, станет одним из крупнейших на юге России, сообщил в четверг в эфире телеканала "Крым-24" директор "Корпорации развития Крыма" Дмитрий Ворона.

Соглашение о строительстве комплекса будет подписано в ближайшее время. "Речь идет о крупном соглашении на 6 млрд рублей частных инвестиций, привлеченных в экономику республики. Новый логистический центр станет одним из крупнейших на юге страны и самым масштабным на территории республики. Реализация этого проекта позволит нам решить проблемы с перебоями поставок, резкими скачками цен и дефицитом некоторых товаров, с которыми мы сталкиваемся, особенно в пик туристического сезона", - сказал Ворона.

Директор корпорации развития добавил, что инвестор заинтересован в строительстве оптово-логистического центра и сети продовольственных магазинов.

В марте глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в Симферопольском районе Крыма инвестор построит оптово-розничный центр площадью более 50 тыс. квадратных метров. При этом будет создано 1,2 тыс. рабочих мест.

Ранее ТАСС сообщал, что цены на ряд товаров на полуострове, который является логистическим тупиком, превышают те, что фиксируются в соседних регионах. Власти Крыма заявляли, что планируют для сдерживания цен на продукты питания открыть в регионе два логистических центра. Оптово-распределительный центр планируют создать и в Севастополе.