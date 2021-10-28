Инвесторы за три года восстановят исторический курорт "Мойнаки" на западном берегу Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Инвесторы намерены до 2024 года восстановить санаторно-курортные локации около озера Мойнаки в Евпатории, которые имеют вековую историю, сообщил в четверг в эфире телеканала "Крым-24" генеральный директор Корпорации развития Крыма Дмитрий Ворона.

"Мы подпишем соглашение о возрождении и развитии императорского курорта "Мойнаки" в Евпатории, у лечебного в прошлом грязевого озера. Отечественные инвесторы готовы вложить в этот проект примерно 30 млрд рублей", - сказал Ворона.

По его словам, планируется реставрация "императорской" грязелечебницы, которая простаивает и заброшена уже более 40 лет, а также создание на базе лечебного учреждения реабилитационного центра мирового уровня с жилым массивом и социальными объектами.

Также соглашение подразумевает развитие территории вокруг озера: строительство реабилитационного центра мирового уровня на 300 номеров для взрослых и 200 номеров для матерей с детьми, социальное жилье, детские сады. Инфраструктура будет приспособлена для потребностей людей с ограниченными физическими возможностями, в том числе передвигающихся в инвалидных колясках. Регенерация лечебной грязи в озере производится в рамках специальной федеральной программы и должна быть завершена к 2024 году.

Приморский равнинный климатический и грязевой курорт Евпатория, расположенный в западной части Крымского полуострова на берегах открытой бухты Черного моря, начал развиваться с 1886 года - со строительства первой грязелечебницы у озера Мойнаки.

Крым бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период в 2018 году, когда регион посетили 6,8 млн человек, и в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом году регион к началу октября принял более 8 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.