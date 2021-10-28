Власти Крыма сообщили, что инвестпривлекательность региона за три года выросла в 10 раз

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/ Инвестиционная привлекательность Крыма с 2019 года выросла в 10 раз благодаря природным факторам и созданию условий для капиталовложений, сообщил в четверг в эфире телеканала "Крым-24" генеральный директор Корпорации развития Крыма Дмитрий Ворона.

"Благодаря эффективной инвестиционной политике главы республики, природным факторам и благоприятным условиям для инвесторов инвестиционная привлекательность нашего региона растет. Речь идет и о создании свободной экономической зоны, и персональном сопровождении крупных проектов. Мы вышли на качественный уровень работы с инвестором. Все это позволило нам увеличить инвестпривлекательность Крыма в 10 раз с 2019 года. Перед нами стоит задача, которую перед нами поставил президент России, и Крым к 2025 году будет готов ее выполнить", - сказал Ворона.

Он добавил, что сейчас в сопровождении корпорации развития находятся более 200 проектов на общую сумму более 200 млрд рублей. "Сотрудники корпорации развития буквально как "бизнес-ангелы" лично сопровождают каждый проект, и это дает свои плоды", - подчеркнул Ворона.

По его словам, в 2021 году инвестиции в экономику Крыма превысили доходную часть бюджета республики. "На сегодня мы понимаем, что порог 75 млрд рублей преодолен. Это касается тех проектов, по которым инвесторы уже начали работу и взяли на себя конкретные обязательства по инвестированию в экономику Крыма. Эта цифра сопоставима с доходной частью всего годового бюджета нашей республики. Следующий шаг - это подписанные в июне на ПМЭФ-2021 два меморандума на общую сумму еще в 30 млрд, которые сейчас находятся в разработке корпорации развития. Речь идет о создании горно-рекреационного кластера в Ялте и строительства "Ялта-парка", - сказал Ворона.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ в июне на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представила глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. Вице-премьер - министр финансов Крыма Ирина Кивико сообщала ТАСС, что за год республика поднялась с 43-го на 11-е место благодаря тому, что во время пандемии власти региона постоянно находились в контакте с предпринимателями, смогли сделать правительственные сервисы для них более комфортными, а также помогли выйти на международные торговые онлайн-площадки.