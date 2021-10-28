Киргизия предложила России восстановить пассажирское железнодорожное сообщение

БИШКЕК, 28 октября. /ТАСС/. Киргизские власти предложили российской стороне восстановить железнодорожное пассажирское сообщение, которое было приостановлено в прошлом году из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе министерства иностранных дел, внешней торговли и инвестиций республики.

"Киргизская сторона представила график железнодорожных рейсов в Российскую Федерацию в том случае, если будет достигнута договоренность о снятии ограничений. Планируется отправлять дважды в неделю пассажирский поезд по маршруту Бишкек - Москва, раз в неделю по маршруту Бишкек - Казань, раз в восемь дней по маршруту Бишкек - Новосибирск", - заявил представитель пресс-службы.

Поскольку попасть на территорию РФ киргизские поезда могут лишь через территорию Казахстана, то Бишкеком ведутся переговоры с казахстанской стороной "с целью возобновления ранее действовавших пассажирских транзитных железнодорожных перевозок". "В связи с эпидемиологической ситуацией в Республике Казахстан, в соответствии с порядком пересечения государственной границы Казахстана на период карантинных ограничений от 13 мая 2020 года в настоящее время проезд через казахстанскую территорию на наземном и железнодорожном видах транспорта невозможен", - напомнили в МИД.

По этой причине граждане Киргизии, в том числе трудовые мигранты, могут прибыть в РФ пока лишь воздушным путем. Странам в такой ситуации удалось договориться об увеличении числа авиарейсов.

"Граждане Киргизской Республики, направляющиеся в Россию, в том числе в целях осуществления трудовой деятельности, используют авиационный транспорт, в частности регулярные и чартерные авиарейсы. Из международных аэропортов Манас (Бишкек), Ош (Ош) и Иссык-Куль (Тамчы) совершаются авиарейсы в Москву, Новосибирск, Санкт-Петербург, Казань, Челябинск, Самару, Иркутск, Тюмень, Омск, Пермь, Оренбург, Краснодар, Кемерово, Барнаул, Астрахань, Волгоград, Красноярск, Владивосток, Орск, Томск, Новокузнецк, Уфу, Нижний Новгород, Екатеринбург, Сургут и Ростов-на-Дону", - подчеркнули в киргизском МИД.

Грузовое железнодорожное сообщение между двумя странами не прерывалось.