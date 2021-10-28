Выручка Delivery Club в III квартале 2021 года увеличилась на 53%

МОСКВА, 28 октября./ТАСС/. Выручка Delivery Club увеличилась на 53% в третьем квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

"Планка в 4 млрд рублей по итогам квартала достигнута впервые в истории компании (для сравнения, по итогам первого квартала 2021 выручка составила 3,2 млрд рублей, второго квартала - 3,6 млрд)", - отметили в Delivery Club.

По итогам третьего квартала 2021 года Delivery Club работает более чем с 47 тыс. партнеров (35 тыс. на конец третьего квартала 2020 года). Доля заказов, доставляемых собственной логистической службой составляет 64% (59% по итогам третьего квартала прошлого года). Количество активных пользователей, совершивших в течение отчетного периода минимум один заказ, в третьем квартале 2021 года впервые преодолело отметку в 5 млн человек.