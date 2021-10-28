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Пандемия COVID-19

Власти Крыма считают, что регион сможет стать первой Covid-free зоной в России

Инвестиционное соглашение о намерении запустить пилотное производство российских экспресс-тестов на полуострове уже подписано, напомнил директор "Корпорации развития Крыма" Дмитрий Ворона

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Республика Крым сможет стать первой в России Covid-free территорией после того, как в регионе введут экспресс-тестирование на коронавирус с использованием тестов собственного производства, сообщил директор "Корпорации развития Крыма" Дмитрий Ворона в четверг в эфире местного телеканала "Крым-24".

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"Новый подход позволит убедить людей двигаться к нам без оглядки и в том, что наша территория абсолютно безопасна. Так мы сможем стать первой Covid-free территорией", - сказала Ворона.

Он напомнил, что инвестиционное соглашение о намерении запустить пилотное производство в регионе уже подписано (ранее сообщалось, что проект намерена осуществить компания "Уайт продакт"). Предполагается, что Крым станет первым регионом, в котором начнут производить российские тесты для выявления инфекционных заболеваний, в том числе и коронавируса. Точность этих тестов будет очень высока - порядка 98%.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что власти планируют ввести экспресс-тестирование от коронавируса после того, как их производство будет запущенно в республике. Экспресс-тестирование планируют также использовать в аэропортах, гостиницах и при въезде в регион во время туристического сезона 2022 года.

Теги
РоссияКрымПандемия COVID-19
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