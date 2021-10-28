В Красноярске пересмотрели тариф на обработку ТКО по решению суда

КРАСНОЯРСК, 28 октября. /ТАСС/. Министерство тарифной политики Красноярского края пересмотрело тариф на обработку твердых коммунальных отходов (ТКО) в Красноярской правобережной технологической зоне в сторону увеличения на 32%. Основанием для пересмотра тарифов стало решение краевого суда, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы правительства региона.

В октябре региональный оператор - компания "Росттех" - обратился в Арбитражный суд Красноярского края с иском о взыскании с министерства тарифной политики региона более 888,7 млн рублей убытков. Основанием для обращения стало решение министерства тарифной политики о пересмотре тарифов Красноярской правобережной и Железногорской технологической зонах, принятое в декабре прошлого года. В этом году Красноярский краевой суд признал изменения тарифов недействительными. По мнению регоператора, в измененном тарифе не были учтены все расходы, и компания понесла убытки.

"В соответствии с судебным решением (Красноярского краевого суда) расходы на транспортирование ТКО на 2021 год были пересмотрены в сторону увеличения. Таким образом, до конца текущего года единый тариф для потребителей правобережной зоны увеличен на 32%. При этом граждане защищены действием предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, который с 1 июля 2021 года для города Красноярска определен в размере 7,3%, для районов края - в размере 4,6%", - говорится в сообщении. Тарифы в Железногорской технологической зоне будут пересмотрены не позднее 4 января 2022 года.

В правительстве края ТАСС заявили, что иск регионального оператора должен рассматриваться уже с учетом принятых нормативно-правовых актов по результатам финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2021 года. "Таким образом, заявленные ООО "Росттех" в Арбитражный суд убытки в размере 888 785 705 руб. являются преждевременными и не имеющими документального подтверждения", - сообщил собеседник агентства.

Согласно данным картотеки арбитражных дел, иск "Росттеха" к министерству тарифной политики о взыскании 888,7 млн рублей принят к производству. Предварительные судебные слушания назначены на 25 ноября.

Компания "Росттех" оказывает услуги по сбору, транспортированию, обработке (сортировке) размещению отходов IV-V классов опасности. В Красноярском крае компания является оператором по обращению с отходами в четырех технологических зонах - Красноярской правобережной, Железногорской, Таймырской и Норильской.