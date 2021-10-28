Брокеры за девять месяцев привлекли 7 млн клиентов и активы на 4,5 трлн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Прирост клиентов брокеров за январь - сентябрь 2021 года превысил 7 млн человек, при этом количество активов на брокерских счетах за аналогичный период выросло на 4,5 трлн рублей. Об этом сообщил на ХIII ежегодной Уральской конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок" заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

"С точки зрения брокерского обслуживания - прирост клиентов за девять месяцев 2021 года превысил 7 млн человек, на 4,5 трлн рублей увеличилось количество активов на брокерских счетах", - отметил он.

При этом количество пайщиков за этот период приблизилось к 3,5 млн человек, где подавляющее большинство - физические лица. Чистые активы за девять месяцев 2021 года возросли почти на 2 трлн рублей.

В ЦБ также отметили, что количество самих профучастников сокращается умеренно. При этом в вопросах платежеспособности профучастники чувствуют себя комфортно. "Я надеюсь, что уходы с рынка будут достаточно не частым явлением", - сказал Чистюхин и добавил, что по бизнес-причинам, а не по регуляторным, рынку предстоит увидеть в том числе слияния игроков.

По мнению зампреда ЦБ, на брокерском рынке еще предстоит наблюдать цифровую конкуренцию. Через смартфоны с брокерами взаимодействуют более 80% клиентов в возрасте моложе 40 лет, почти 100% индивидуальных инвестиционных рекомендаций производятся через робоэдвайзинг.