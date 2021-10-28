{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве среднесуточное снижение оборотов сферы услуг может достичь 60%

Пауза в работе во время нерабочих дней может оказать влияние на такие сегменты, как торговля одеждой, обувью, косметическими и другими потребительскими товарами повседневного спроса

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Оборот сферы услуг Москвы во время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября в среднем за сутки может снизиться до 60 процентов или даже превзойти эту отметку. Об этом сообщили в Аналитическом центре столицы.

"Наиболее существенное влияние ограничения окажут на показатели таких сегментов, как торговля одеждой, обувью, косметическими и другими потребительскими товарами повседневного спроса. Учитывая непродолжительный характер ограничений, потребители скорее будут склонны перенести покупки или на текущую неделю, или совершить их уже после отмены ограничений. <...> В сфере услуг, в которой проблематично перенести продажи в онлайн-формат, снижение оборотов ожидается больше, чем в секторе непродовольственной торговли: по опыту прошлого "локдауна" среднесуточное снижение оборотов полностью закрытых отраслей может достигать 60% и более", - сказали в центре.

В торговле электроникой, бытовой техникой, мебелью и другими крупными товарами для дома в предыдущие периоды введения ограничений отмечалось умеренное снижение - около 20-30% от среднесуточных показателей, регистрируемых во время полноценного функционирования объектов. По прогнозам аналитиков, в предстоящие нерабочие дни нет оснований для более серьезного падения оборота в этих сегментах, в том числе за счет роста онлайн-канала продаж.

По данным Аналитического центра Москвы, именно за счет онлайн-покупок в апреле 2020 года оборот в этих сегментах был даже выше, чем до режима самоизоляции в январе - марте 2020 года: в торговле компьютерами и прочими цифровыми гаджетами прирост составил 16%, в торговле мебелью, бытовой электроникой и другими товарами для дома - 25%. Онлайн-покупки в этих сегментах остаются востребованным у потребителей форматом.

"Не все отрасли сектора услуг в период нерабочих дней закрываются полностью: посещение театров и музеев возможно, но при предъявлении QR-кода. По опыту аналогичных ограничений в регионах России, в Москве снижение оборотов этих учреждений может достигать 35-48%. Мы ожидаем, что фактически оно будет меньше в силу того, что значительно выросло число вакцинированных граждан, а значит и потенциальных посетителей театров и музеев", - подчеркнул генеральный директор Аналитического центра Москвы Максим Иванов.

В центре напомнили, что ограничения вводятся временно, чтобы переломить ситуацию с распространением вируса, к тому же это произойдет в период ноябрьских праздников, во время которых некоторое снижение оборотов организаций торговли и услуг произошло бы и без наложенных ограничений - что видно на примере майский праздников или периода выходных дней на день России 12 июня. Краткосрочные меры позволят избежать более длительных ограничений, которые бы в сумме вызвали бы большие потери для бизнеса.

 

Об ограничениях

 

Указом мэра Москвы нерабочие дни установлены с 28 октября по 7 ноября. Помимо этого, в городе уже введены другие ограничения - 30% сотрудников организаций должны быть переведены на удаленный режим работы; жители старше 60 лет и имеющие хронические заболевания должны соблюдать изоляцию. Комплекс введенных мер должен помочь замедлить темп распространения инфекции.

Теги
Россия
Инвесторы за три года восстановят исторический курорт "Мойнаки" на западном берегу Крыма
По словам главы Корпорации развития Крыма Дмитрия Вороны, инвесторы готовы вложить в проект около 30 млрд рублей. На базе учреждения появится реабилитационный центр с жилым массивом и соцобъектами
Читать полностью