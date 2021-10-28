Газпромбанк и IT_One создали новую компанию в сфере финтеха

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Газпромбанк совместно с компанией IT_One объявили о создании совместного предприятия "ГПБ-ИТ1", которое станет одним из крупнейших центров по разработке цифровых и финансовых сервисов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации. На должность генерального директора "ГПБ-ИТ1" назначен Андрей Лисневский.

"Новая ИТ-компания будет сфокусирована на цифровизации банковского бизнеса и позволит Газпромбанку сформировать собственные компетенции в создании программного обеспечения с открытым исходным кодом", - пояснили в компании.

"ГПБ-ИТ1" намерена разрабатывать новые высоконагруженные технологические решения для Газпромбанка. В центре разработки на базе "ГПБ" также будут реализовываться проекты, основная цель которых - развитие экосистемы сервисов Газпромбанка, внедрение открытых API (интерфейсов прикладного программирования - прим. ТАСС), а также развитие искусственного интеллекта.

Разработка командой "ГПБ-ИТ1" отечественного программного обеспечения станет важным элементом реализуемой в РФ программы импортозамещения ПО. Банк получит возможность снизить зависимость от внешних подрядчиков, которые осуществляют поддержку и развитие автоматизированных банковских систем, добавили в Газпромбанке.

"Создание собственной компании - разработчика полностью соответствует стратегии технологического развития Газпромбанка. Благодаря партнерству с IT_One он переходит к новому этапу цифровой трансформации и существенно повышает эффективность разработки широкого спектра технологических решений", - прокомментировал заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

Он добавил, что благодаря этому шагу банк ускорит вывод новых решений и продуктов на рынок. На базе центра разработки компании "ГПБ-ИТ1" банк намерен активно развивать собственную технологическую экспертизу, укреплять команду ИТ-профессионалов, повышать эффективность процесса цифровизации.

IT_One входит в группу "ГС-Инвест", принадлежащую Сергею Мацоцкому и Газпромбанку, поэтому создание совместного предприятия было логичным шагом. Газпромбанк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.