Кабмин обнулил вывозные пошлины на алюминиевые сплавы

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Правительство России одобрило введение нулевых вывозных пошлин на алюминиевые сплавы и снижение ввозных пошлин на ферросилиций до 5%, сообщает в четверг пресс-служба кабинета министров.

"Вывозные пошлины на алюминиевые сплавы будут установлены на уровне 0%. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Решение позволит укрепить экспортный потенциал производителей и сохранить занятость на крупных предприятиях", - говорится в сообщении.

Ранее в отношении ферросилиция была введена временная пошлина в размере 15%, но не менее $150 за тонну, в отношении алюминия - 15%, но не менее $254 за тонну.

В кабмине пояснили, что "нынешнее решение о пересмотре некоторых ставок принято в ответ на обращения представителей отрасли и связано с частичным изменением ситуации на внешних рынках".

Документ вступает в силу через 30 дней и распространяется на правоотношения, возникшие с 18 октября.

В июне правительство установило временные пошлины на экспорт черных и цветных металлов. Решение было продиктовано ростом мировых цен на металлопродукцию. Ее удорожание затрудняло реализацию крупных инфраструктурных проектов, требовало дополнительных расходов на строительство социальных объектов. Введение пошлин позволило смягчить влияние внешней конъюнктуры на внутренний рынок.