МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. "Яндекс" собрал консультативный совет по развитию экосистемы компании. Об этом говорится в сообщении "Яндекса".

Миссия совета - содействовать формированию саморегулирования открытой экосистемы "Яндекса" с участием его партнеров и пользователей.

Совет будет инициировать исследования цифровых экосистем, поддерживать диалог с представителями интернет-индустрии, общества и бизнеса и на основе этой информации готовить рекомендации по саморегулированию экосистемы "Яндекса" с учетом мнений всех заинтересованных сторон.

Председателем консультативного совета стал декан экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, экономист и общественный деятель Александр Аузан. В совет вошли представители деловой и академической среды и социальной сферы, обладающие разносторонним опытом в вопросах деятельности цифровых экосистем: вице-президент НИУ ВШЭ, профессор департамента программной инженерии факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Игорь Агамирзян; профессор бизнес-практики, сооснователь центра переговоров и сетевых организаций Московской школы управления "Сколково" Марат Атнашев; учредитель и директор АНО "Информационная культура" Иван Бегтин; сооснователь "Мо: Медитация и Сон", сооснователь United Investors Александр Горный; сооснователь компании "Яндекс" Елена Колмановская; российский экономист, общественный деятель, научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов и другие.

В компании сообщили, что на первом заседании консультативного совета управляющий директор группы компаний "Яндекса" Тигран Худавердян и Александр Аузан подписали манифест совета. Кроме того, совет выбрал руководителей трех постоянно действующих комитетов. Комитет по безопасности данных партнеров и пользователей возглавил Иван Бегтин, комитет по цифровой этике - Елена Колмановская, комитет по открытости экосистемы - Ярослав Кузьминов. В каждый комитет войдут приглашенные представители интернет-отрасли и "Яндекса".

"Сегодня "Яндекс" развивает одну из крупнейших в России открытых экосистем. Приоритетом и важной ценностью этой экосистемы являются интересы наших пользователей и партнеров. Независимый консультативный совет поможет нам лучше понимать эти интересы, учитывать их при развитии наших сервисов и продуктов и делать экосистему "Яндекса" прозрачнее для всех", - отметил Худавердян.