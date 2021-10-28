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Индустриальный парк планируют создать на севере Крыма для развития промышленности

Сообщается, что в планах, в частности, производство различной техники

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Индустриальный парк планируется создать на базе Джанкойского машиностроительного завода в Крыму, целью проекта является развитие промышленности в некурортных районах на севере полуострова, сообщил генеральный директор "Корпорации развития республики Крым" Дмитрий Ворона в четверг в эфире местного телеканала "Крым-24".

"У нас задача - вернуть промышленную славу Джанкойскому району и сформировать индустриальный парк. Сделать это непросто, есть ряд проблем, которые будут преодолены. Хочу сказать, что это будут первые государственные технопарки [в Крыму]. До нас этого не делал никто, и поэтому мы привлекали специалистов из других регионов. Уверен, что задачу, которая перед нами стоит, мы выполним", - сказал Ворона.

Он уточнил, что в планах, в частности, производство различной техники.

Джанкой - город на севере Крыма. Он расположен в глубине полуострова и исторически развивался не как курорт, а как промышленный центр и транспортный узел. В настоящее время в городе работают несколько заводов, через город проходит железная дорога. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году город оказался на приграничной территории.

Позднее Ворона сообщил, что власти Крыма начали переговоры с потенциальным инвестором о создании на севере полуострова первого производства транспортной техники.

"У нас есть уже проведенные переговоры с несколькими потенциальными резидентами, которые готовы к нам заходить и разворачивать производства свои на территории нашего индустриального парка, он будет создан первым. В том числе, это потенциально машиностроители. Тоже небольшой анонс, впервые в Крыму может быть создано производство транспортное, скажем так, определенной техники", - сказал Ворона.

По его словам, переговоры с потенциальным инвестором пока находятся на начальной стадии.

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