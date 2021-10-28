Чистая прибыль группы "Сбер" по МСФО за девять месяцев выросла на 75,1%

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль группы "Сбер" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2021 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 75,1%, до 978,1 млрд рублей, следует из сообщения группы.

За третий квартал прибыль группы составила 343,3 млрд рублей, что на 28,3% выше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

"На результаты квартала оказало влияние признание прибыли от прекращенной деятельности в связи с продажей группы компаний "Евроцемент" в размере 65 млрд рублей. Таким образом, чистая прибыль группы от продолжающейся деятельности составила 281,8 млрд. рублей (+6,1% г/г) за отчетный квартал или 904,2 млрд. рублей за девять месяцев 2021 года (+63,6% г/г)", - говорится в сообщении "Сбера".