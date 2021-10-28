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Эксперт назвал заведомо проигрышным предложение Киева о скидке 50% на транзит газа

Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский обратил внимание, что заявление украинского президента никак не отразилось на ценах на газ на европейских биржах

КИЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Предложение Украины о скидке в размере до 50% на транзит природного газа без предварительных договоренностей с партнерами является заведомо проигрышным. Такое мнение высказал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в четверг в эфире украинского телеканала "Наш".

"Вопрос не в том, чтобы это было на бумаге, вопрос в том, что у вас хотя бы были предварительные договоренности. Потому что, если вы приходите с каким-то конечным предложением, то вы становитесь в проигрышную позицию", - сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 22 октября агентству Bloomberg, что Украина предлагает "Газпрому", а также другим потенциальным транзитерам скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 млрд куб. м. в год. Он подчеркнул, что "Украина гарантирует специальные антикризисные условия транзита в случаях поставок сверх оговоренных контрактом объемов".

Землянский также обратил внимание, что заявление украинского президента никак не отразилось на ценах на газ на европейских биржах.

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