Приставы в 2021 году взыскали долги по зарплате на 5 млрд рублей

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Судебные приставы России за девять месяцев 2021 года взыскали долги по зарплате на 5 млрд рублей. Об этом журналистам сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

"За 9 месяцев 2021 года на исполнении в территориальных органах ФССП России находилось 209,3 тыс. исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате, - сообщили в ФССП. - Взысканная сумма задолженности, которую судебные приставы вернули россиянам, не получившим своевременно заработную плату, превысила 5 млрд рублей". Это сравнимо с показателем прошлого года - за девять месяцев 2020 года приставы взыскали долги по зарплате на 5,5 млрд рублей.

В этом году благодаря применению к должникам, не выплачивавшим зарплаты, комплекса принудительных мер в рамках 160,5 тыс. исполнительных производств восстановлено нарушенное право работников на получение невыплаченной зарплаты. Органами дознания ФССП России возбуждено 67 уголовных дел о неисполнении решения суда.

Так, в Калужской области выплаты задолженности по зарплате на 467 тыс.мрублей судебные приставы добились, арестовав счета и имущество организации, занимающейся производством электроламп и осветительного оборудования. В Великом Новгороде судебные приставы взыскали с акционерного общества в пользу работников свыше 4 млн рублей задолженности по заработной плате.

Порядка 700 тысяч рублей задолженности по заработной плате вернули работнику одного из предприятий судебные приставы Советского районного отдела Уфы. Приставы Нефтекумского районного отделения УФССП России по Ставропольскому краю помогли 19 работникам строительной организации получить зарплату на общую сумму 786 тыс. рублей, в Красновишерском районе Пермского края взыскали с муниципального бюджетного учреждения, не выплатившего своим сотрудникам заработную плату, задолженность в размере 63 тысяч рублей. В Нижегородской области приставы восстановили права незаконно уволенных сотрудниц одного из магазинов одежды. Взыскана в полном объеме задолженность по заработной плате на общую сумму почти 185 тыс. рублей, а также компенсация морального вреда.