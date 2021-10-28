РБК: на завершение строительства платной трассы М-11 "Нева" выделят средства из ФНБ

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Правительство планирует выделить 25,6 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на завершение строительства скоростной автодороги Москва - Санкт-Петербург М-11 "Нева". Средства пойдут на достройку трассы в обход Твери, которую проектирует госкомпания "Автодор", сообщает в четверг РБК со ссылкой на источник, знакомый с подготовкой проекта.

Представитель Минтранса подтвердил изданию, что вариант выделения возвратных средств в том числе ФНБ "действительно рассматривается" и уже поддержан правительством.

Минэкономразвития РФ совместно с Минфином РФ анализирует проекты для оценки финансовых параметров предоставления средств ФНБ, необходимых для их реализации. "Среди рассматриваемых проектов действительно есть проекты "Автодора", финальные параметры финансирования которых на данный момент уточняются", - сообщили изданию в пресс-службе Минэкономразвития.

В аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина РБК рассказали, что около 30 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета. "Проект оценивается в [сумму] порядка 62 млрд рублей, и, по нашим расчетам, около 30 млрд руб. будет выделено из федерального бюджета", - пояснили изданию. Представитель Хуснуллина отметил, что сейчас этот вопрос находится в проработке и ищутся возможности для обеспечения финансирования строительства. Этот участок скоростной трассы должен быть завершен, так как проект важен для социально-экономического развития Тверской области и для развития сети высокоскоростных автодорог в целом по стране, добавил он изданию.

В конце сентября прошлого года "Автодор" предложил новый вариант проекта платной трассы в обход Твери. Предполагается, что это будет более 60 км дороги высшей технической категории, по которой можно будет развивать скорость в 130 км/ч. Также на обходе будут два пункта взимания платы и четыре площадки отдыха.