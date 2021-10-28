На разработку проекта реставрации "Дома с часами" в Новосибирске потребуется 11 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 28 октября. /ТАСС/. Создание проекта реставрации одного из символов Новосибирска - "Дома с часами", который является архитектурным памятником, построенным в 30-е годы прошлого века, потребует 11 млн рублей, сообщила в четверг в пресс-центре ТАСС начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия региона Елена Медведева.

"На разработку комплексного проекта реставрации с учетом инженерных сетей требуется 11 млн рублей на проектирование", - сказала Медведева.

Она отметила, что этот объект планировалось профинансировать еще в 2021 году. Однако в силу бюджетных обстоятельств и невозможности инспекции выделять деньги на эти цели, сделать этого не удалось. Медведева уточнила, что изначально планировалось отреставрировать дом к Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, однако в силу сложившихся обстоятельств сделать это вряд ли удастся.

По ее словам, в целом в 2020 году расходы на сохранение объектов исторического наследия уменьшились в 10 раз, по сравнению с допандемийным 2019, а по состоянию на сегодняшний день - в 15 раз.

"Дом с часами" - архитектурный памятник Новосибирска, построенный в 30-е годы прошлого века. На его фасаде размещены два квадратных циферблата уличных часов. Дом был построен по проекту группы архитекторов при участии инженера Николая Никитина, будущего автора Останкинской телебашни и других уникальных конструкций.