Объем инвестиций в капитал Алтайского края к концу 2024 года достигнет 175 млрд рублей

БАРНАУЛ, 28 октября. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал Алтайского края к концу 2024 году достигнет 175 млрд рублей, среднегодовой объем прироста составит 5,6%, сообщил в ходе очередной сессии Алтайского краевого Законодательного собрания в четверг исполняющий обязанности министра экономического развития региона Анатолий Нагорнов.

"Согласно прогнозу социально-экономического развития Алтайского края на период с 2022 по 2024 годы среднегодовой прирост инвестиций в основной капитал составит 5,6%. Годовой объем инвестиций к концу прогнозного периода (2024 год - прим. ТАСС) должен достигнуть 175 млрд рублей", - сказал Нагорнов.

Он отметил, что достижение таких показателей планируется в том числе за счет реализации новых инструментов федеральной поддержки, в частности - проектов с использованием средств инфраструктурных кредитов.

"Благодаря реализации таких проектов в регионе будет создано более 3,6 тыс. рабочих мест. Наиболее крупные вложения будут сделаны в добывающем секторе алтайской промышленности, сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, туризме - на территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь", - подчеркнул Нагорнов.

Ранее сообщалось, что на реализацию 15 проектов с помощью средств инфраструктурных кредитов Алтайский край получит 9 млрд 274 млн рублей. В числе проектов, которые одобрены для получения инфраструктурных кредитов, - строительство животноводческого комплекса, маслозавода, текстильной фабрики, горнолыжного курорта и пантолечебницы. Поступление инфраструктурных бюджетных кредитов в 2022-2023 годах позволит привлечь средства частных инвесторов в размере более 32 млрд рублей. В целях обеспечения реализации проектов планируется создание 29 объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов в объеме 500 млрд рублей регионам на развитие инфраструктуры.