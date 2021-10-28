Мэр Кишинева предложил из-за нехватки газа отключить тепло в парламенте и правительстве

"Многие из них обогревают автономно, и они могут сами отключиться от тепла. Это не касается всех, кто там работает, а тех, кто принимает решения. От их решений зависит, дойдет тепло в дома людей или нет", - написал Чебан в четверг на своей странице в Facebook. Он также сообщил, что здание мэрии в знак солидарности с мерзнущими жителями, также отключат от тепла.

В настоящее время Молдавия испытывает дефицит газа, так как контракт с "Газпромом" истек в конце сентября. Часть энергетики переведена на мазут из госрезерва, в стране введен режим ЧП и начат поиск альтернативных поставщиков газа. Между тем на пороге зимы температура начала опускаться по ночам ниже нуля, жители многоэтажных домов ждут заморозков со страхом, так как сейчас отапливается только 25% жилого фонда, та же ситуация со школами и другими общественными учреждениями. Власти призвали потребителей к жесткой экономии. Правительство в условиях ЧП обязало поставщиков онлайн-услуг и информации по требованию спецслужб удалять ложные сообщения, несущие угрозу национальной безопасности. Списки тех, кто будет распространять подобные сведения, будут публиковать.

Переговоры республики о долгосрочном контракте с российской компанией продолжаются. Москва просит Кишинев погасить задолженность в размере $709 млн. Молдавии предлагаются варианты отсрочки уплаты долга, "Газпром" также готов предоставить 25%-ную скидку на газ, однако власти страны пока не готовы этим воспользоваться.

На время переговоров стороны продлили действующий договор до конца октября. В этом месяце республика импортирует газ по рыночной цене - около $790 за 1 тыс. куб. м. В настоящее время Кишинев добивается снижения стоимости газа до $200-300 за 1 тыс. куб. м. В прошлом году страна платила в среднем $148. "Газпром" заявил о готовности продлить контракт на ноябрь, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года.