Лихачев: успешная реализация проекта "Прорыв" закрепит мировое лидерство Росатома

СОЧИ, 28 октября /ТАСС/. Успешная реализация проекта "Прорыв" позволит Росатому закрепить мировое лидерство в создании новых ядерных энергетических технологий, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев в видеообращении к участникам конференции "Замыкание топливного цикла ядерной энергетики на базе реакторов на быстрых нейронах", которая проходит в Сочи.

"К 2035 году российская атомная энергетика должна стать двухкомпонентной. В ней будут одновременно работать и тепловые, и "быстрые" реакторы, что позволит замкнуть ядерный топливный цикл. Мы сделаем атомную энергетику независимой от урановой сырьевой базы, возобновляемой и базирующейся на принципах безопасности, безуглеродности и нераспространения. Это без преувеличения грандиозная задача, мы взялись за то, что в мире никто и никогда не делал. Успешная реализация проекта "Прорыв" позволит нам закрепить абсолютное мировое лидерство в создании новых ядерных энерготехнологий и даст дополнительные преимущества атомной энергетики как зеленой и экологически чистой", - сказал он.

О проекте "Прорыв"

Проект "Прорыв" Росатома направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом и решение проблем обращения и хранения отработанного ядерного топлива. Одним из направлений проекта является строительство опытно-демонстрационного энергетического комплекса с реакторной установкой "БРЕСТ-ОД-300" с пристанционным ядерным топливным циклом, включающего модуль по производству смешанного уран-плутониевого (нитридного) топлива, а также модуль по переработке облученного топлива.