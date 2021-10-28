Создание первого горнолыжного курорта в Крыму планируют начать в 2022 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Власти Крыма ведут переговоры с потенциальным инвестором о начале создания в 2022 году первого горнолыжного курорта на полуострове, сообщил в четверг в эфире телеканала "Крым-24" директор "Корпорации развития Крыма" Дмитрий Ворона.

Власти Крыма в 2019 году заказали у экспертной организации исследование на пригодность для катания склонов гор Чатыр-Даг и Ай-Петри. Специалисты должны были изучить запасы источников воды в районе будущих трасс. Подобная оценка в регионе проводилась впервые за всю историю региона. Власти Ялты в 2020 году сообщили, что горнолыжный курорт на горе Ай-Петри не будет создан из-за отсутствия достаточного количества источников воды для генерации искусственного снега.

"У нас один из инвестпроектов, который обсуждается, это создание горнолыжного курорта все-таки. Я думаю, в следующем году должны начать", - сказал Ворона.

Директор корпорации развития не уточнил подробности будущего проекта.

Крым бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период в 2018 году, когда регион посетили 6,8 млн человек, и в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом году регион к началу октября принял более 8 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.