VistaPrint выкупила Depositphotos за $85 млн

КИЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Американская VistaPrint выкупила украинскую компанию Depositphotos и онлайн-редактор Crello за $85 млн. Об этом сообщило украинское специализированное издание AIN.ua.

По данным издания, украинская компания, разрабатывающая популярный фотосток Depositphotos и онлайн-редактор Crello, поменяла владельца, ее полностью выкупила американская компания VistaPrint. Сообщается, что сумма сделки в $85 млн стала крупнейшей на украинском IT-рынке за последние несколько лет.

По информации издания, VistaPrint закрыла сделку по покупке 100% акций компании, включая все проекты: Depositphotos, Crello, Lightfield, Bird In Flight и WAS. Основатель Depositphotos Дмитрий Сергеев полностью отходит от управления и покидает компанию. Вадим Нехай, занимавший пост руководителя, остается в компании и присоединится к Vista в качестве вице-президента VistaCreate (Crello) и Depositphotos и продолжит управлять командами под руководством президента Vista по международному бизнесу Флориана Баумгартнера.

VistaPrint - крупная американская компания в сфере дизайна и маркетинга, часть Cimpress, акции которой торгуются на Nasdaq. Ее подразделения занимаются контентом для Facebook, Instagram, TikTok и других соцсетей, разрабатывают логотипы, сайты и другие брендированные материалы, печатают промоматериалы. Компания была основана в 1998 году, за это время она выросла до бизнеса с годовой выручкой более $1,4 млрд, 29 офисами по всему миру, где работают около 6 тыс. человек.