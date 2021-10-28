ВЭФ в 2022 году пройдет во Владивостоке 5-8 сентября

ТАСС, 28 октября. Седьмой Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет во Владивостоке 5-8 сентября 2022 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета, в рамках него состоится международный форум по сохранению тигра, сообщил в четверг организатор мероприятий - фонд Росконгресс.

Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков отметил, что участие лидеров стран, в которых обитают редкие хищники, позволит наметить новые ориентиры и предложить конкретные направления сотрудничества по охране животных.

"Восточный экономический форум зарекомендовал себя как авторитетная дискуссионная площадка, направленная на ускоренное развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. ВЭФ-2021 состоялся с соблюдением разработанных мер эпидемиологической безопасности, которые позволяют Фонду Росконгресс проводить международные деловые мероприятия на самом высоком уровне. В следующем году ожидаем во Владивостоке представительный состав участников по вопросам глобальной и региональной экономики", - приводятся в сообщении слова Кобякова.

Восточный экономический форум - одна из крупнейших российских международных конференций. Проходит с 2015 года на острове Русский на площадке Дальневосточного федерального университета. Проводится ежегодно согласно указу президента России от 19 мая 2015 года. Цели и задачи форума - содействие ускоренному развитию экономики российского Дальнего Востока; экспертная оценка его потенциала; расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе; продвижение и демонстрация инвестиционной привлекательности территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.