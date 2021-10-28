Власти края оценили стоимость строительства трамвайных линий в Краснодаре в 25 млрд рублей

КРАСНОДАР, 28 октября. /ТАСС/. Стоимость реализации проекта "Магистраль" для развития трамвайной сети в Краснодаре, призванной решить проблему пробок, оценена более, чем в 25 млрд рублей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края в четверг.

"Для развития Краснодарской агломерации проект "Магистраль" имеет первоочередное значение. Он предполагает строительство более 70 км новых линий в различных направлениях города. Оценочно его стоимость составит более 25 млрд рублей. Мы сейчас активно ведем консультации с институтом развития ДОМ.РФ о возможности финансирования проекта с использованием механизма инфраструктурных облигаций в рамках концессионного соглашения с частным партнером", - приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора Краснодарского края Игоря Галася по итогам встречи с и.о. главы Краснодара Андреем Алексеенко.

По словам Алексеенко, проект развития трамвайной сети позволит Краснодару решить проблему быстрого и комфортного передвижения в любую точку городам местных жителей и гостей. Дорожная сеть в Краснодаре работает с перегрузкой. Трамваи ежегодно перевозят более половины пассажиров Краснодара, за три года из краевого бюджета было выделено 3 млрд рублей на приобретение более 100 трамвайных вагонов.

В январе в Краснодаре начали строить новую трамвайную линию, которая будет направлена в густонаселенный микрорайон по улице Московской. Это первая линия трамвая, которая будет построена в городе за последние 20 лет.

В 2018 году Краснодар был признан городом-миллионником, сюда ежегодно переезжают тысячи человек, поэтому число машин растет, а пробки все чаще достигают 9-10 баллов. Власти города предпринимают меры по снижению загруженности дорог, строят развязки, населению предлагают больше пользоваться общественным транспортом. Однако при активной застройке города новыми микрорайонами трамвайные линии ранее не прокладывались.