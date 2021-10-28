"Руспродсоюз" назвал стабильной оптовую цена на мандарины в России

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Оптовая цена на мандарины в России стабильная, запрет на ввоз мандаринов одного из турецких производителей не отразится на рынке. Такую оценку ТАСС представила представитель ассоциации "Руспродсоюз" Ирина Нагайцева.

"На данный момент ситуация с ценами на мандарины в опте стабильная. Продажи ведутся в пределах 114-170 рублей за 1 кг в зависимости от объема партии и страны происхождения. Большую часть предложения составляет продукция, завезенная из Турции", - сказала она.

По ее словам, сейчас Турция является крупнейшим поставщиком мандаринов на российский рынок. С января по август текущего года объемы поставок из Турции составили более 107,6 тыс. тонн на сумму более $72 млн. На втором месте - Пакистан - более 73 тыс. тонн и $50,8 млн соответственно. В пятерку крупнейших поставщиков также входят: Марокко, Египет и ЮАР.

"Текущий запрет, выданный одному конкретному предприятию, на рынке в целом никак не отразится. Выпадающие объемы смогут заменить другие поставщики как из самой Турции, так и из других стран", - сказала Нагайцева.

Ранее Роспотребнадзор приостановил ввоз в РФ мандаринов турецкого производства, так как в них были обнаружены пестициды. В связи с выявленными нарушениями с 29 октября ввоз данной продукции в РФ приостанавливается до особого распоряжения.