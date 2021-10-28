{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Чистая прибыль "Русгидро" по РСБУ за девять месяцев выросла на 2,7%

Компания за этот период получила 43,88 млрд рублей чистой прибыли

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Генерирующая компания "Русгидро" по итогам января - сентября 2021 года получила 43,88 млрд рублей чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), что на 2,7% выше показателя за аналогичный период прошедшего года, следует из отчета компании.

Выручка "Русгидро" за отчетный период возросла на 7,5%, до 145,83 млрд рублей.

Валовая прибыль компании увеличилась на 4%, до 66,4 млрд рублей, а прибыль до налогообложения составила 54,81 млрд рублей против 54,5 млрд рублей за январь - сентябрь 2020 года.

О компании

"Русгидро" объединяет более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт. Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (61,7%) и банк ВТБ (12,95%).

Теги
Россия
FT: автопроизводители из США полагают, что дефицит микросхем продлится и в 2023 году
При этом исполнительный директор General Motors Мэри Барра считает, что острота глобального дефицита микросхем к концу 2021 года несколько снизится
Читать полностью