Прибыль Volkswagen в третьем квартале снизилась на 12,1%

БЕРЛИН, 28 октября. /ТАСС/. Германский автоконцерн Volkswagen на фоне глобальных проблем в поставками полупроводников объявил о значительном снижении прибыли в третьем квартале текущего года по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года. Как говорится в распространенном в четверг заявлении компании, прибыль Volkswagen с июля по сентябрь упала на 12,1% и составила €2,8 млрд.

При этом указывается, что операционная рентабельность продаж концерна в третьем квартале снизилась до 4,9%. Вместе с тем отмечается, что из-за нехватки полупроводников Volkswagen также не смог удовлетворить высокий потребительский спрос в Китае.

"Результаты третьего квартала еще раз показывают, что теперь мы должны систематически повышать производительность в массовом секторе. Мы полны решимости сохранить наши сильные позиции в отношении уже существующих и новых конкурентов и энергично осуществить переход к климатически нейтральной цифровой мобильности с помощью нашей стратегии NEW AUTO", - подчеркнул генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс.

В июле Volkswagen представил свою стратегию развития до 2030 года, получившую название NEW AUTO. Согласно стратегии, сочетание сильных брендов, масштабируемых технологических платформ и новых услуг обеспечит синергетический эффект, а также создаст дополнительные источники доходов и позволит разработать будущие модели увеличения прибыли.

Основываясь на результатах деятельности за первые девять месяцев 2021 года Volkswagen скорректировал свой прогноз по ключевым показателям эффективности на текущий год. Так, в условиях дефицита полупроводников компания понизила прогноз поставок клиентам. Тем не менее концерн рассчитывает, что выручка от продаж в 2021 году будет значительно выше, чем в предыдущем году. Однако с точки зрения операционных результатов компания по-прежнему ожидает, что рентабельность продаж составит от 6 до 7,5%, как указано в повышенном прогнозе, выпущенном на полугодовой период.