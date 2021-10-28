Более 30 проектов социальных НКО получат грантовую поддержку на Ямале

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Гранты от губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова будут распределены между 32 проектами 30 социально-ориентированных некоммерческих организаций (НКО) по итогам конкурса по предоставлению субсидий. Социальные инициативы направлены на пропаганду здорового образа жизни, поддержку семьи и другое, сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг.

"Всего на конкурс поступило 97 проектов более чем от 80 организаций, наибольшее число заявок направили организации из Салехарда, Лабытнанги и Нового Уренгоя. По итогам конкурса поддержку округа получили 32 проекта от 30 организаций. <...> Гранты от губернатора позволяют некоммерческим организациям реализовать социальные проекты, направленные на гармонизацию межнациональных и межэтнических отношений, пропаганду здорового образа жизни, поддержку семьи, охрану окружающей среды и другие", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что конкурс впервые проходит при софинансировании Фонда Президентских грантов: ямальские социальные НКО разделят дополнительно 16,4 млн рублей. Сумма выделяемых средств из окружного бюджета составляет 12,1 млн рублей.

Размер предоставляемых субсидий будет зависеть от срока деятельности организации. Для тех, кто работает менее года - 500 тыс. рублей, для тех, кто трудится больше года - 2 млн рублей.