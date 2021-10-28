Эксперты: альтернативой закрытия бизнеса в Москве может стать работа по QR-кодам

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Обслуживание вакцинированных и переболевших посетителей может стать альтернативой объявленному в Москве режиму нерабочих дней, при котором приостанавливается деятельность ряда компаний из сектора малого и среднего предпринимательства (МСП). Такое мнение ТАСС высказали представители деловых объединений и бизнеса.

С 28 октября по 7 ноября в столице объявлены нерабочие дни. В это время, в частности, будут закрыты кафе и рестораны, торговые центры и непродовольственные магазины. Продолжат работу продовольственные, продающие товары первой необходимости магазины и аптеки. Также с 28 октября в Москве QR-коды будут необходимы для посещения театров и музеев, которые в нерабочие дни закрывать не планируется, - они продолжат работать, но их посещаемость будет ограничена 50% от максимальной.

Вакцинация вместо изоляции

Председатель комитета по экономике московского отделения "Опоры России" Алексей Каневский считает, что предпринимателям нужно позволить работать при условии вакцинации сотрудников или наличии у них антител, а также использовании масок. "Заведение может пускать всех при предъявлении документа о том, что человек, условно говоря, безопасен по разным причинам - или переболел, или вакцинировался", - сказал он. По мнению Каневского, от этих мер можно постепенно отказываться при устойчивом снижении уровня заболеваемости.

С ним согласна основательница сети салонов красоты Eksprovocator Hair Club Екатерина Сухотина. Она считает, что к работе должны допускаться привитые от коронавируса сотрудники, что стало бы для остальных стимулом вакцинироваться быстрее. "На нашем примере я могу сказать, что у нас вакцинированы все сотрудники - мы могли бы работать. Я думаю, что это было бы самым лучшим решением", - сказала Сухотина, отметив также необходимость соблюдения мер предосторожности.

По мнению Сухотиной, возможен вариант с обслуживанием посетителей по QR-кодам. Она уточнила, что эта мера снизит посещаемость, однако "это лучше, чем закрыть все".

Также считает сопредседатель московского реготделения "Деловой России", президент группы компаний Zenden Андрей Павлов. "Я считаю, что бизнес можно не закрывать, а можно и нужно осуществлять работу по QR-кодам, то есть все привитые люди должны иметь право доступа в торговый центр - и как работники, и как клиенты", - сказал он, отметив, что для торговых комплексов нужно предусмотреть один выходной день для полноценной санобработки помещений.

Общепит и ивент

Ранее президент РФ Владимир Путин рекомендовал главам регионов ограничить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов считает, что распространения "ночных ограничений" вместе с мерами, уже разработанными Роспотребнадзором, будет достаточно для снижения заболеваемости. По его мнению, подобные ограничения могут соблюдаться "бесконечное количество времени, просто часть ночного бизнеса перестанет существовать".

Дальнейшее ограничение работы ресторанов ведет к распространению вируса, подчеркнул Миронов. "Люди, которые собираются встретиться и вместе посидеть, они встретятся и посидят вместе в любом случае. Они посидят в офисе, в квартире, на какой-то территории. В то же время мы имеем рестораны как совершенно четкие, понятные, прозрачные объекты, в которых соблюдаются все меры, где есть в первую очередь серьезнейшая вентиляция. <…> Плюс, все столы обрабатываются. Если мы берем Москву - привиты больше 60% сотрудников, у них проверяется температура", - сказал Миронов.

Президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) Юлия Жоля в свою очередь считает, что себя в качестве чрезвычайной меры оправдал так называемый "бесковидный" формат. "По нашим данным, нет ни одного массового мероприятия в формате covid-free, после которого массово заболели люди. Также статистика работы экспресс-тестов на входе любого covid-free ивента говорит о том, что положительный результат лаборатории выявляют в штучном режиме", - подчеркнула она.