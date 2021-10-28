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Силуанов: поступления в бюджет от экспортной пошлины на зерно составили 47 млрд рублей

Глава Минфина отметил, что часть этих средств была направлена на финансирование сельского хозяйства

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Поступления в бюджет РФ от экспортной пошлины на зерно в настоящее время составили около 47 млрд рублей. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

"У нас к настоящему моменту поступило 47 млрд рублей от пошлины на зерно", - сказал он. Силуанов отметил, что часть этих средств была направлена на финансирование сельского хозяйства.

"Вернули уже селянам 10 млрд, оставшиеся средства в настоящее время анализируются Минсельхозом - на какие направления направить. В ближайшее время правительство примет это решение", - сказал министр.

Он добавил, что ресурсы, направленные на поддержку сельского хозяйства, растут.

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Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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