Выручка "Почты России" за девять месяцев выросла на 4,8%

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Выручка "Почты России" за девять месяцев 2021 года по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 4,8% и составила 146 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Уточняется, что выручка от почтовой деятельности за отчетный период составила 110,3 млрд рублей, от торговой деятельности - 20,3 млрд рублей, от денежного посредничества - 6,4 млрд рублей, от прочей деятельности - 9 млрд рублей.

При этом валовая прибыль снизилась с 7,4 млрд рублей до 6,5 млрд рублей.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг за январь - сентябрь выросла в отчетный период до 139,6 млрд рублей по сравнению с 132 млрд рублей в 2020 году.

Чистый убыток компании за отчетный период составил 6,4 млрд рублей против прибыли в 2,16 млрд рублей в аналогичный период 2020 года.