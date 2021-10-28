Свердловский технопарк "Университетский" вошел в тройку лидеров технопарков России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Технопарк высоких технологий "Университетский" (Свердловская область) вошел в тройку лидеров VII Национального рейтинга технопарков России. Об этом сообщили в департаменте информационной политики области.

"Технопарк высоких технологий Свердловской области "Университетский" второй год подряд занимают третью строчку VII Национального рейтинга технопарков России. Всего в 2021 году в рейтинг вошло 40 технопарков, первые 13 зачислены в группу "Наивысший уровень эффективности функционирования технопарка", - говорится в сообщении.

В 2021 году при формировании рейтинга оценивался 21 показатель, в том числе, лучшие практики управления и вклад в развитие высокотехнологичного сектора экономики России.

"Технопарк был создан для поддержки начинающих технологических предпринимателей, которые получили возможность на этой площадке быстро развить свой проект и коммерциализировать его. На протяжении нескольких лет в технопарке нет свободных площадей. Сегодня здесь размещаются 106 компаний-резидентов, которые обеспечены всей необходимой инфраструктурой, а также имеют доступ к ресурсам инжинирингового центра, регионального центра нормативно-технической поддержки инноваций, кроме того, технопарк является региональным оператором Фонда Сколково. Все это позволило многим компаниям по итогам 2020 года улучшить показатели работы", - цитирует пресс-служба министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина.

Технопарк высоких технологий "Университетский" - крупнейший в Свердловской области инновационный центр. Он создан с целью увеличения темпов роста экономики и решения социальных задач региона путем создания новых высокотехнологичных рабочих мест и условий для повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. Миссия технопарка - развитие научно-технического, инновационного и промышленного потенциала области и всего федерального округа. "Университетский" является региональным оператором Фонда "Сколково".