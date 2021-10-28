"Сбер" повысил зарплаты сотрудников на 6%

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. "Сбер" в этом году повысил зарплаты сотрудников в среднем на 6%. В следующем году банк проиндексирует заработные выплаты на 7%, сообщила старший вице-президент, руководитель блока HR "Сбера" Наталья Дудина.

"Главная ценность "Сбера" - это люди: наши клиенты и наши сотрудники. Мы комплексно подходим к вопросу благополучия нашей команды. В первую очередь обеспечиваем достойное вознаграждение. В текущем году мы уже повысили зарплаты нашим сотрудникам в среднем на 6%", - цитирует пресс-служба банка слова Дудиной.

На следующий год "Сбер" предусмотрел в своем бюджете повышение в районе 7%. При этом индексацию еще предстоит утвердить в рамках бизнес-плана, уточнила старший вице-президент.