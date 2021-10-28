В компании "Самокат" заявили, что не видят рисков удаления своего приложения из AppStore

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/ Онлайн-ретейлер "Самокат" не видит рисков удаления своего приложения из AppStore на фоне оспаривания права на ее имя другой компанией, сообщил в четверг ТАСС представитель пресс-службы "Самоката".

"Нет никаких рисков или предпосылок для удаления нашего приложения из AppStore. В настоящее время мы находимся на стадии подготовки соглашения с Apple, подтверждающего работу приложения "Самокат", - сказал собеседник агентства.

Требование в AppStore против приложения онлайн-ретейлера было подано якобы от имени компании, специализирующейся на сдаче самокатов в аренду, находящейся на сегодняшний день в процессе собственного банкротства. При этом требование было подписано и отправлено с электронной почты бывшего представителя компании, доверенность которого была автоматически прекращена с началом процедуры конкурсного производства. Также со стороны бывшего представителя в адрес "Самоката" было направлено предложение о выплате ему значительной суммы денежных средств за разрешение спора, добавили в компании "Самокат".

"Полагая требования бывшего представителя необоснованными (отсутствие нарушения товарного знака, злоупотребление правом, действие без полномочий) и в целях обеспечения гарантии работоспособности приложения "Самокат" для потребителей (особенно в период локдауна), мы обратились с требованием к Apple в суд Калифорнии", - подчеркнул представитель компании.

Ранее издание AppleInsider сообщило, что разработчик российского сервиса экспресс-доставки продуктов "Самокат" - компания Smart Space (российское юрлицо "Умное пространство") - 21 октября подал иск к Apple в окружной суд США Северного округа штата Калифорния, пытаясь предотвратить исключение своего приложения из AppStore. Удалить его попросил сервис аренды самокатов "Самокат Шеринг Систем".